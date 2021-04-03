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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВОДИТ 7 АПРЕЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
17:11 05.04.2021
7 апреля 2021 года генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк в ходе прямой телефонной линии ответит на вопросы граждан и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы можно будет с 14.00 до 20.00 по номеру телефона (+375-17) 398-60-81 (в Минске),
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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