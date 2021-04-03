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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА МАРТ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 265 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК АВТО К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
16:57 05.04.2021
УП «Белтехосмотр» за март 2021 года выдало 265 702 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 373,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (56 085 разрешений) и на 110,9% - за март 2013 г. (121 748 разрешений).
В УП «Белтехосмотр» пояснили, что 2013 г. выбран для сравнения как год, в течение которого выдано наибольшее количество разрешений – 1 869 723.
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 242 703 разрешения (91,3% от общего количества).
Общее количество разрешений, выданных за январь-март 2021 г., составило 621 599.
Для сравнения: за январь-март 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 164 913 разрешений, за январь-июнь 2020 г. – 361 205.
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