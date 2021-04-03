Более 100 организаций и предприятий, учреждений образования строительного профиля представили на рассмотрение жюри республиканского профессионального конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» свои заявки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в конкурсных документах презентован лучший опыт в республике по возведению современных объектов, проектированию, благоустройству территорий, применению энергосберегающих технологий и современных методик обучения.

Особенно радует многочисленность заявок в номинации «Организация года», которая отражает успехи коллективов, сумевших в непростой (с эпидемиологической точки зрения) год удержать лидирующие позиции, нарастить производственные темпы, а также улучшить качество производимых работ.

Уже в этом месяце жюри подведет итоги конкурса. Победителей выберут по восьми номинациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года», «Энергосбережение» и «Развитие регионов малых и средних городских поселений».

«Участие в республиканском профессиональном конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» дает отечественным предприятиям возможность продемонстрировать свои достижения, привлечь потенциальных клиентов, получить профессиональную оценку своей работы и рекомендации экспертов по дальнейшему развитию», - отметили в министерстве.