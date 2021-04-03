Закупки лесохозяйственных услуг через БУТБ в I квартале 2021 года составили 60,3 млн BYN, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, при этом более двух третей от общего объема реализованных услуг пришлось на услуги по лесозаготовке. Всего на торгах БУТБ в настоящее время представлены около 130 видов лесохозяйственных услуг, таких как лесопосадка, распиловка древесины, транспортировка древесного сырья, лесоустройство.

Положительная динамика по реализации лесозаготовительных услуг на биржевых торгах сформировалась под влиянием ряда факторов, среди них - увеличение потребности отечественных деревообработчиков в древесном сырье, рост популярности биржевой площадки среди частных лесозаготовительных предприятий, высокая активность лесных хозяйств, заинтересованных в закупке услуг в области лесного хозяйства по наименьшей цене.

В связи с бурным развитием деревообрабатывающей отрасли спрос на деловую древесину за последние полгода вырос почти в два раза. Соответственно, для обеспечения деревообработчиков достаточным количеством сырья лесхозам пришлось существенно увеличить объемы лесозаготовки, что и отразилось на сумме сделок по закупке лесозаготовительных услуг через биржу.

Не менее важным стимулирующим фактором послужила возможность приобрести услуги по более выгодным ценам за счет конкуренции между поставщиками. Учитывая, что в ходе торгов на одну размещенную лесхозом заявку могут откликнуться сразу 6-8 частных лесозаготовителей, экономия получается весьма ощутимая. К примеру, за прошлый год она составила около 5 млн BYN.