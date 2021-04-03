ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАКУПКИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ БУТБ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ


16:06 05.04.2021

Закупки лесохозяйственных услуг через БУТБ в I квартале 2021 года составили 60,3 млн BYN, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, при этом более двух третей от общего объема реализованных услуг пришлось на услуги по лесозаготовке. Всего на торгах БУТБ в настоящее время представлены около 130 видов лесохозяйственных услуг, таких как лесопосадка, распиловка древесины, транспортировка древесного сырья, лесоустройство.

Положительная динамика по реализации лесозаготовительных услуг на биржевых торгах сформировалась под влиянием ряда факторов, среди них - увеличение потребности отечественных деревообработчиков в древесном сырье, рост популярности биржевой площадки среди частных лесозаготовительных предприятий, высокая активность лесных хозяйств, заинтересованных в закупке услуг в области лесного хозяйства по наименьшей цене.

В связи с бурным развитием деревообрабатывающей отрасли спрос на деловую древесину за последние полгода вырос почти в два раза. Соответственно, для обеспечения деревообработчиков достаточным количеством сырья лесхозам пришлось существенно увеличить объемы лесозаготовки, что и отразилось на сумме сделок по закупке лесозаготовительных услуг через биржу.

Не менее важным стимулирующим фактором послужила возможность приобрести услуги по более выгодным ценам за счет конкуренции между поставщиками. Учитывая, что в ходе торгов на одну размещенную лесхозом заявку могут откликнуться сразу 6-8 частных лесозаготовителей, экономия получается весьма ощутимая. К примеру, за прошлый год она составила около 5 млн BYN.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2021
валюта курс
EUR 3.1089
USD 2.6388
RUB 3.4682
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1171 +0.0082
USD 2.6552 +0.0164
RUB 3.4675 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1160 3.1180
USD 2.6520 2.6560
RUB 3.4650 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1770
EUR/RUB 89.7000 90.0000
USD/RUB 76.3000 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте