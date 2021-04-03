Более 12 тонн красок для полиграфии намеревались ввезти на территорию ЕАЭС по заниженной в 8 раз стоимости.

Попытку нарушения законодательства пресекли сотрудники Оперативной таможни с использованием системы управления рисками в пункте пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, товары перевозились в машине Mercedes, принадлежащей литовской фирме-перевозчику. Для помещения товаров под таможенную процедуру водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость партии красок составляла около 17 тыс. евро. При проверке установлено, что реальная стоимость составляет порядка 140 тыс. евро.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс по ч. 3 ст. 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предметов административного правонарушения.