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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 1,4 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ
15:05 05.04.2021
В Могилевской области в 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2,5 тыс. граждан (семей).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 1,4 тыс. многодетных семей, 0,5 тыс. молодых семей, 0,2 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 62 тыс. граждан (семей), что на 0,7 тыс. меньше, чем на конец 2019 года.
В городах и поселках городского типа количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 0,6 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,1 тыс. граждан (семей).
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