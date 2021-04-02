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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 986 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


14:49 05.04.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля 2021 года выросло до 328,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 328 тыс. 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 тыс. 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 723 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2294 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 986 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 429 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 453 тыс. 123 теста.
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