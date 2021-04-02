ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИЯ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В КАЗАНЬ

14:09 05.04.2021 Компания «Белавия» с 13 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Казань-Минск. Как пресс-служба национального авиаперевозчика. возобновление рейсов начнется с полетов один раз в неделю. Вылет из Минска – по вторникам, из Казани – по средам.