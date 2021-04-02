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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛАРУСИ
12:52 05.04.2021
14 апреля 2021 года Министерство финансов проведет публичные консультации по вопросу возможностей развития института коллективных инвестиций в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в рамках мероприятия будет представлен механизм работы инвестиционных фондов (порядок создания и проведения операций, финансовые требования, объекты и структура инвестирования, налоговые льготы, риски инвестиционных фондов и инвесторов и др.), после чего участники смогут обсудить проблемные вопросы и предложения по их решению.
Желающие участвовать в мероприятии должны не позднее 9 апреля представить на электронный адрес информацию о себе: ФИО, контактный номер телефона и адрес электронной почты, а также возможные вопросы по тематике инвестиционных фондов и связанных с ними особенностей регулирования рынка ценных бумаг.
Публичные консультации будут проводиться в 15.00 онлайн (конференция Zoom). Сведения о подключении (идентификатор конференции, код доступа) будут сообщены участникам по адресам электронной почты.
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