Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компаии, теперь высокоскоростной интернет будет доступен во всех деревнях и поселках восточного региона и по дороге к ним. Жители области смогут оценить преимущества мобильного интернета на высоких скоростях уже с 3 апреля. Технология LTE-800 обладает гораздо большим радиусом действия по сравнению с LTE1800/2600.

Новые базовые станции LTE (4G) начнут работу в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Горецком, Дрибинском, Кировском, Климовичском, Кличевском, Краснопольском, Кричевском, Круглянском, Костюковичском, Мстиславском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском, Шкловском районах. В результате улучшений интернет четвертого поколения станет доступен 99% жителей Могилевской области. Это рекордное расширение для life:), ведь территория покрытия увеличена в несколько раз.

Ранее life:) улучшил 4G в Гомельской области, что оценил каждый абонент региона. Общее количество интернет-трафика, который в среднем прокачивает пользователь, увеличилось вдвое ― это больше 13 ГБ в месяц.

В ближайшие время оператор будет значительно расширять 4G по всей стране, в том числе в сельской местности. Этот проект компания реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.