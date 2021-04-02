|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:04 05.04.2021
Лукашенко 5 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Владимир Перцов (эк-директор телерадиокомпании «Мир» в Беларуси) назначен министром информации Беларуси.
Игорь Луцкий (занимавший до этого должность министра информации) назначен заместителем главы администрации президента.
Должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук.
Александр Бутарев назначен на должность помощника президента - инспектора по Минской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.04.2021
Курсы в банках
на 05.04.2021
Конвертация в банках
на 05.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте