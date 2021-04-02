ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:04 05.04.2021 Лукашенко 5 апреля рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно информации, Владимир Перцов (эк-директор телерадиокомпании «Мир» в Беларуси) назначен министром информации Беларуси. Игорь Луцкий (занимавший до этого должность министра информации) назначен заместителем главы администрации президента. Должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. Александр Бутарев назначен на должность помощника президента - инспектора по Минской области.