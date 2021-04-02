В двух ведущих белорусских вузах, которые готовят кадры для атомной отрасли, - Белорусском государственном университете и Белорусском национальном техническом университете, 3 апреля прошли Дни открытых дверей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в госкорпорации «Росатом», в рамках презентации профильных факультетов в БГУ и БНТУ состоялись встречи с представителями атомной отрасли, во время которых абитуриенты узнали о преимуществах, которые дает «атомное» образование и перспективах карьерного роста в этой сфере.

Также в вузах сотрудниками Информационного центра по атомной энергии Минска были организованы интерактивные площадки, где можно было познакомиться с устройством и принципом работы атомных станций, совершить виртуальную экскурсию по Белорусской АЭС и почувствовать в викторинах и интерактивах по теме мирного использования атомных технологий

Директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович во время встречи в БНТУ отметил, что развитие атомной отрасли является стратегическим направлением для Беларуси. Во многом успех в этой отрасли зависит от качественной подготовки высококвалифицированных кадров.

«За последние несколько лет в Беларуси растет интерес к атомным профессиям. Готовить кадры для атомной отрасли Беларусь начала в 2008 году, и за это время получили образование в данной сфере порядка 1000 специалистов. Программа подготовки постоянно совершенствуется и расширяется, совсем недавно в БНТУ, например, открылась новая специальность – «Проектирование и эксплуатация АЭС». Созданная система подготовки кадров способна обеспечить необходимыми специалистами все организации отрасли, а также безопасную эксплуатацию Белорусской АЭС, - отметил Василий Полюхович. – Мы понимаем, что квалифицированные кадры – это ценность на все времена. Отмечу, что специальность атомщика востребована и престижна не только в нашей стране, но и за рубежом. Нельзя исключать, что в скором будущем белорусские специалисты будут достойно представлять страну на площадках атомных станций по всему миру».

Основная часть выпускников, окончивших атомную школу, распределяется на Белорусскую АЭС. Также среди работодателей - тепловые электростанции, Госатомнадзор, Национальная академия наук, «Белнипиэнергопром», Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, «Атомтех», частные предприятия.

Белорусская АЭС активно сотрудничает с профильными вузами страны по подбору будущих специалистов и с этой целью предоставляет возможности для прохождения производственных и преддипломных практик в подразделениях АЭС. Студенты старших курсов белорусских вузов регулярно проходят производственную практику в реальной рабочей среде Белорусской АЭС, защищают дипломные работы по тематике, связанной с ядерной энергетикой; выпускники охотно получают распределение на АЭС.

Многие работники БелАЭС прошли стажировки на действующих атомных станциях в России. Длительность таких стажировок достигала двух месяцев, чтобы белорусские специалисты в полной мере смогли перенять опыт коллег.

«В России накоплен колоссальный опыт по безопасному использованию атомной энергетики, и мы всегда открыто готовы им делиться, - отметил вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. – Кроме того, Беларусь, как страна, ставшая на путь развития атомной энергетики, отлично осознает важность самостоятельной подготовки кадров для атомной отрасли. Я могу оценить высокий профессионализм коллег, с которыми мне довелось работать на площадке БелАЭС. Уверен, что опыт нынешних и будущих белорусских атомщиков и в целом тех, кто решит связать свою карьеру с ядерными технологиями, будет востребован не только в своей стране, но и на международном уровне. Например, только Росатом сегодня строит 35 блоков в 12 странах. Так что спрос на атомные кадры был и будет всегда».