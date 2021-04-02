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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЭЗ «БРЕСТ» ВЫРОСЛИ В 2020 ГОДУ В 1,7 РАЗА


11:39 05.04.2021

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на чистой основе в свободной экономической зоне «Брест» в 2020 году выросли по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза и составили $42,5 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, это почти 60% всех ПИИ на чистой основе, привлеченных в Брестскую область.

Доля СЭЗ в объеме экспорта Брестской области выросла в прошлом году на 1,1% до 29,2% и достигла $770 млн.

Объем производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 14,2% до Br2,6 млрд.

Инвестиции в основной капитал возросли на 29,4% и составили Br187 млн.
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