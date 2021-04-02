Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на чистой основе в свободной экономической зоне «Брест» в 2020 году выросли по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза и составили $42,5 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, это почти 60% всех ПИИ на чистой основе, привлеченных в Брестскую область.

Доля СЭЗ в объеме экспорта Брестской области выросла в прошлом году на 1,1% до 29,2% и достигла $770 млн.

Объем производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 14,2% до Br2,6 млрд.

Инвестиции в основной капитал возросли на 29,4% и составили Br187 млн.