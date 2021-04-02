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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ 6 АПРЕЛЯ В БГУ
10:53 05.04.2021
Мини-ярмарка вакансий пройдет 6 апреля в БГУ (пр. Независимости, 4, главный корпус, холл 1 этажа. Начало в 12.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, представители около 20 профильных предприятий предложат студентам старших курсов более 900 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Это вакансии специалистов по продажам со знанием иностранного языка, по организации международных грузоперевозок, в сфере бизнес-аналитики и экономической информатики, а также диспетчера, комплектовщика, водителя-курьера, кассира, продавца и др.
Желающие ознакомятся с предлагаемыми вакансиями и условиями труда, получат консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройдут предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.
Организатором мероприятия выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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