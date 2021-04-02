Инфляционные ожидания белорусов в марте 2021 года значительно выросли. Об этом свидетельствует очередное исследование Нацбанка.

Так, согласно опросу, 77,9% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти даже быстрее, чем сейчас.

Все больше и больше людей считают, что цены выросли «очень сильно» за последние 12 месяцев: 41,4% в марте против 35,8% в ноябре 2020 года, когда проводился предварительный опрос.

При этом 84,6% респондентов предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте.