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ЭКОНОМИКА РБ
ГОТОВНОСТЬ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС СОСТАВЛЯЕТ 80%
10:08 05.04.2021
Первый блок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2021 г. Готовность второго энергоблока составляет 80%. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
По его словам, в марте в активную зону реактора второго энергоблока загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.
«В ближайшее время специалисты приступят к подэтапу холодно-горячей обкатки реакторной установки», - сказал Михадюк, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
При этом чиновник не рассказал о долге перед РФ, о стоимости урана для реактора, где и сколько радиоактивных отходов будет храниться и как долго, почему возросли цены на электричество и на много других волнующих белорусов вопросы.
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