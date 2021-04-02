Первый блок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2021 г. Готовность второго энергоблока составляет 80%. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По его словам, в марте в активную зону реактора второго энергоблока загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.

«В ближайшее время специалисты приступят к подэтапу холодно-горячей обкатки реакторной установки», - сказал Михадюк, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

При этом чиновник не рассказал о долге перед РФ, о стоимости урана для реактора, где и сколько радиоактивных отходов будет храниться и как долго, почему возросли цены на электричество и на много других волнующих белорусов вопросы.