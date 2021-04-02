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ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПО НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ


09:45 05.04.2021

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» открыло единый центр по налоговому консультированию для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Минске (ул. Я.Коласа, 19).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в настоящее время кабинеты оказания услуг по вопросам налогообложения по другим адресам в Минске закрыты (пр. Машерова,7; ул. Седых, 12; ул. Фроликова, 9; ул. Мичурина, 7).
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