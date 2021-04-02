В цехе олеума ОАО «Гродно Азот» произошла авария. Об этом 4 апреля сообщил стачком предприятия.

«Во время слива жидкой серы из цистерны, произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы. Экстренно прибыла служба МЧС. Приехал генеральный директор. Работникам цеха запретили распространять информацию. Производственный процесс под угрозой останова, цистерны с жидкой серой растягивали в стороны», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что информация о происшествии просочилась за пределы предприятия, внештатную ситуацию на эстакаде слива жидкой серы в цехе олеума прокомментировал генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко.

«Получив информацию от диспетчера, мы проследовали к месту происшествия, где работали начальник цеха и сменный персонал. На месте мы оперативно оценили ситуацию, выслушали доклад начальника цеха, убедились в правильности выполняемых в таком случае мероприятий.

Конкретно о происшествии. Поступаемая жидкая сера с ОАО «Нафтан» в цистернах, оборудованных терморубашкой и тэном электрообогрева, в технологическом процессе слива подлежит предварительному разогреву до установленных температур. Жидкая сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит ее расширение и выделение серных газов. В процессе разогрева изредка бывает выброс незначительного количества серы через верхний люк. Такие случаи известны в практике «Гомельского химзавода».Подобное у нас произошло впервые. При этом небольшая часть серы попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление. Согласно действующего положения диспетчер производства вызвал службу МЧС, аварийно-газоспасательный отряд и машину скорой помощи (эти подразделения выезжают на все подобные случаи для оказания первой необходимой помощи).

Принятыми мерами пролив расплава локализован (это около 15-20 кг), задымление устранено. Для продолжения технологического процесса разогрева и последующего слива серы проблемная цистерна отбуксирована железнодорожной службой в технологический отстойник. На ее место стали следующие цистерны», - рассказал гендиректор.

По его словам, персонал цеха сработал профессионально. Прибывшие сотрудники МЧС, аварийно-газоспасательного отряда, удостоверившись в безопасности произошедшего и проконтролировав ситуацию, убыли в свои подразделения. В процессе контроля газововоздушной среды отклонений не зафиксировано. Сменный персонал работал в штатных средствах защиты.

«Случай никак не отразился на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе, материального ущерба нет. В процессе инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено», - заверил гендиректор.