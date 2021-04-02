|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1,8 ТЫС. МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ
18:01 02.04.2021
В 2020 году в Гродненской области получили жилье и улучшили жилищные условия 4 638 граждан (семей).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, среди них - 1827 молодых семей, 1468 многодетных семей, 182 гражданина (семьи), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 64 413 граждан (семей), что на 2 302 меньше, чем на конец 2019 года.
В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 2 133, в сельских населенных пунктах – на 169 граждан (семей).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.04.2021
Курсы в банках
на 02.04.2021
Конвертация в банках
на 02.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте