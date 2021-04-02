В 2020 году в Гродненской области получили жилье и улучшили жилищные условия 4 638 граждан (семей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, среди них - 1827 молодых семей, 1468 многодетных семей, 182 гражданина (семьи), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 64 413 граждан (семей), что на 2 302 меньше, чем на конец 2019 года.

В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 2 133, в сельских населенных пунктах – на 169 граждан (семей).