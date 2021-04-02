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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» РАЗРАБАТЫВАЕТ ЛИНЕЙКУ КОСМЕТИКИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНА


17:51 02.04.2021

ОАО «Красный пищевик» разрабатывает линейку косметики для ухода за кожей на основе пектина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, продукт из натурального вещества станет результатом совместной деятельности бобруйского производителя сладостей с одной из белорусских косметических компаний.

Пока новинка находится на стадии разработки у технологов. Тем не менее уже известно, что продукт подойдет для молодой кожи и будет включать 5 SKU: увлажняющие дневной и ночной гели для лица, очищающая маска-пленка, эмульсия для проблемной кожи и бальзам для губ. Известно также рабочее название торговой марки – «ПекTEEN».

Пектин – это один из самых важных составляющих в производстве зефира и мармелада. Натуральное вещество входит в семейство сложных полисахаридов, содержащихся в клеточных стенках растений. А они, в свою очередь, выполняют регуляторные функции. Поскольку пектин проявляет вяжущие, успокаивающие и легкие эксфолиирующие свойства, его применение показано при акне, а также при проблемной и жирной коже. Показан пектин и для чувствительной кожи: смягчает и несколько укрепляет поверхностный слой эпидермиса.

Продавать новинку производители планируют через свои фирменные сети и аптеки. «Премьера» на рынке косметических средств ТМ «ПекTEEN» состоится не ранее весны 2022 года. В планах у разработчиков – со временем расширять ассортимент и запустить линейки бьюти-средств на основе натурального меда и шоколада.
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