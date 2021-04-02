|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ АМБУЛАТОРИЯ И ДЕТСКИЙ САД В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ СОКОЛ ПОЯВЯТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
17:27 02.04.2021
Новые амбулатория и детский сад в столичном микрорайоне Сокол появятся в следующем году. Об этом Владимир Кухарев рассказал во время выездного приема граждан на Минском тракторном заводе, отвечая на вопрос работницы предприятия, которая проживает в Соколе.
Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», жительница пожаловалась на то, что в микрорайоне недостаточно медицинского обслуживания, есть дефицит объектов образования.
«В апреле начинается строительство дома на ул. Барамзиной, в котором на первом этаже запроектирована амбулатория на 100 посещений в день. Она будет укомплектована персоналом и оснащена всем необходимым оборудованием и снимет вопрос оказания медицинской помощи в Соколе. Завершение строительства намечено на начало 2022 г. Также в следующем году в микрорайоне запланирован ввод детского сада на 230 мест, сейчас проектируется и школа, рассчитанная на 800 учащихся», – сказал Кухарев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.04.2021
Курсы в банках
на 02.04.2021
Конвертация в банках
на 02.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте