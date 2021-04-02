Новые амбулатория и детский сад в столичном микрорайоне Сокол появятся в следующем году. Об этом Владимир Кухарев рассказал во время выездного приема граждан на Минском тракторном заводе, отвечая на вопрос работницы предприятия, которая проживает в Соколе.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», жительница пожаловалась на то, что в микрорайоне недостаточно медицинского обслуживания, есть дефицит объектов образования.

«В апреле начинается строительство дома на ул. Барамзиной, в котором на первом этаже запроектирована амбулатория на 100 посещений в день. Она будет укомплектована персоналом и оснащена всем необходимым оборудованием и снимет вопрос оказания медицинской помощи в Соколе. Завершение строительства намечено на начало 2022 г. Также в следующем году в микрорайоне запланирован ввод детского сада на 230 мест, сейчас проектируется и школа, рассчитанная на 800 учащихся», – сказал Кухарев.