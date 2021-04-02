6 апреля 2021 года в Могилеве начинает работу образовательный проект «Школа экспортера».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белэксимгаранте, обучение основам внешнеэкономической деятельности пройдет на базе Центра экспорта Могилевской области. Программа курса ориентирована на компании, предприятия и организации, которые только начинают свою работу на внешних рынках, так и на тех, кто уже имеет такой опыт работы.

Партнерами проекта выступают филиал «Белэксимгарант-Могилев», Банк развития, Центр маркетинга и конъюнктуры цен, Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей и др.