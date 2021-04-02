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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В РФ НА 9,1%


16:27 02.04.2021

Минская область в 2020 году экспортировала в Российскую Федерацию товаров на $2,8 млрд, или 90,9% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, импорт товаров составил $1,6 млрд, или 82,9%.

В прошедшем году основу экспорта товаров области в Российскую Федерацию составляли молочная и мясная продукция (23,1% общего объема экспорта в эту страну), транспортные средства и запчасти к ним (14,4%), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи (3,2%), прутки и профили алюминиевые (2,6%), металлоконструкции из черных металлов (2,2%), инсектициды и гербициды (1,8%), тара пластмассовая (1,7%).

В импорте из Российской Федерации преобладали черные и цветные металлы и изделия из них (19,6% от всего импорта из России), машины и оборудование (17%), продукция химической промышленности и сырье для ее производства (16,2%), продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства (12,8%), транспортные средства и запчасти к ним (6,7%).

В 2020 году Минская область осуществляла экспортно-импортные операции с 80 регионами Российской Федерации. Наиболее тесно область сотрудничала с Московской (26,4% общего объема товарооборота с Россией), Смоленской (5,1%), Ленинградской (2,6%), Вологодской (2,3%) Нижегородской (1,7%) областями, Республикой Татарстан (2%), а также с городами Москва (20,9%) и Санкт-Петербург (7,5%).

Среди регионов Минской области наиболее тесно взаимодействовали с Российской Федерацией в прошедшем году организации Минского района (46,3% общего объема товарооборота с Россией), Борисовского (11,3%), Солигорского (5,5%), Смолевичского (4,7%), Дзержинского (4,4%), Слуцкого (4,3%), Пуховичского и Несвижского (по 3,4%) районов и города Жодино (5,4%).

Среди организаций, привлекающих иностранный капитал на территорию Минской области, лидируют организации с инвестициями из Российской Федерации. Их доля в общей сумме поступивших иностранных инвестиций в 2020 году составила 28,4%.

На территории области за прошедший год в санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения отдохнуло около 26,8 тыс. граждан Российской Федерации.
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