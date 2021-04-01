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ЭКОНОМИКА РБ


В БУТБ ОТМЕЧАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ СПРОСА НА СЕМЕНА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ


15:05 02.04.2021

С начала года общая сумма сделок по закупке семян и средств защиты растений на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) достигла 66,5 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это в 3,5 раза больше, чем в январе-марте 2020 г. При этом рост объемов закупок обусловлен не только наступлением посевного сезона, но и существенным увеличением количества участников биржевых торгов, среди которых немало крупных сельхозпредприятий, способных за одну торговую сессию совершать сделки на несколько миллионов рублей.

«В течение всего прошлого года проводилась целенаправленная работа по привлечению на биржевую площадку поставщиков и производителей семенного материала и средств защиты растений, причем как из Беларуси, так и из-за рубежа. Плоды этой работы можно наблюдать сегодня. Возможность оперативно найти продавцов и приобрести сразу весь необходимый объем товара поспособствовала приходу на биржу крупных агрокомбинатов и холдингов, которые ранее преимущественно использовали внебиржевые схемы. В настоящее время в каждой торговой сессии участвуют около 80 продавцов, что позволяет покупателям выбрать лучшее из доступных предложений. В результате конкуренции снижение стартовых цен в среднем достигает 25%. То есть эффективность достаточно высокая», – рассказали в пресс-службе.

Регулярные сессионные торги семенами для посева и средствами защиты растений проводятся на БУТБ с декабря 2019 г. В 2020 г. сумма сделок с данной продукцией составила 53,7 млн BYN.
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