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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 70,0 МЛН РУБЛЕЙ


14:17 02.04.2021

Малый и средний бизнес Витебской области за январь-февраль 2021 года внес 70,0 млн рублей в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 59,2 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 10,8 млн рублей.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 24%.

В Витебской области зарегистрировано 31840 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8142 организации и 23698 индивидуальных предпринимателя.
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