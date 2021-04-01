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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 70,0 МЛН РУБЛЕЙ
14:17 02.04.2021
Малый и средний бизнес Витебской области за январь-февраль 2021 года внес 70,0 млн рублей в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 59,2 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 10,8 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 24%.
В Витебской области зарегистрировано 31840 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8142 организации и 23698 индивидуальных предпринимателя.
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