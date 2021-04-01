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ЭКОНОМИКА РБ


ЦТ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ НАЧНЕТСЯ 16 ИЮНЯ


13:33 02.04.2021

В 2021 году централизованное тестирование (ЦТ) начнется 16 июня. Об этом сообщает пресс-центр Минобразования.

Для того чтобы упорядочить подготовку будущих абитуриентов к вступительным испытаниям в форме централизованного тестирования и восполнить пробелы в их знаниях, РИКЗ круглогодично проводит в три этапа бланочное репетиционное тестирование (РТ) с последующей обработкой бланков ответов и анализом результатов выполнения тестов по технологии ЦТ. На РТ абитуриентам предоставляется возможность ознакомиться со структурой теста, типами, формами и уровнем сложности заданий, выработать стратегию подготовки к ЦТ, систематизировать изученный материал, восполнить пробелы в знаниях без помощи репетитора, отработать технологию заполнения бланка ответов, чтобы избежать на ЦТ технических ошибок и оптимально распределить время, отведенное на выполнение теста, получить консультацию по вопросам выполнения тестовых заданий

Для качественной подготовки к ЦТ на сайте РИКЗ организовано на безвозмездной основе проведение дистанционного репетиционного тестирования (ДРТ). Для прохождения ДРТ предлагаются варианты тестов по 15 учебным предметам, тематическое консультирование для выполнения работы над ошибками, а также образцы бланка ответов и подробная инструкция по его заполнению. После выполнения теста испытуемые могут получить свой результат (балл) выполнения теста ДРТ, а также номера верно и неверно выполненных заданий.

Кроме того, при подготовке к вступительной кампании на сайте РИКЗ ежегодно размещаются необходимые абитуриентам материалы: информация по регистрации для участия в ЦТ, адреса пунктов регистрации и проведения тестирования, график ЦТ, памятка участнику, инструкция по заполнению бланка ответов, информация о получении результатов ЦТ, спецификации тестов. При самостоятельной подготовке к ЦТ РИКЗ рекомендует использовать сборники с тестовыми заданиями ЦТ 2020 года и предыдущих лет.

Для подготовки к ЦТ в учреждениях общего среднего образования с 11-15 июня будут организованы консультации.

Уже не первый год после проведения выпускных вечеров для одиннадцатиклассников в учреждениях общего среднего образования по запросам выпускников и их родителей организуются консультации по подготовке к централизованному тестированию. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и она будет продолжена в этом году. Выпускные вечера планируется провести 10 июня и, соответственно, с 11 по 15 июня в учреждениях общего среднего образования будут проведены консультации по подготовке к ЦТ.

В Минобразования отмечают, что задания ЦТ соответствуют школьной программе.
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