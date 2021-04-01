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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ ЗА 2020 ГОД ДОСТИГ $27,7 МЛН


13:07 02.04.2021

Экспорт продукции унитарных предприятий объединений инвалидов за 2020 год достиг $27,7 млн, а сальдо внешнеэкономической деятельности - $19,6 млн. Такие данные приведены на сайте правительства Беларуси.

Продукция экспортируется в большинство стран СНГ и Балтии. В основном там востребованы выключатели, вилки, розетки, светильники, кабель-каналы, коробки монтажные, элементы фильтрующие, петли, скобяные изделия, шланги технические, краны шаровые, краны конусные, зеркала для автомобилей, рукава высокого давления, мебельная фурнитура, свечи, блоки розжига, датчики гидросигнализации, пружины.

В целом объем производства предприятий за 2020 год составил Br200,6 млн, себестоимость реализованной продукции - Br191,2 млн, прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг - Br18,8 млн.

Самыми многочисленными объединениями инвалидов в республике являются Белорусское общество инвалидов, Белорусское общество глухих, Белорусское товарищество инвалидов по зрению. В их составе функционирует 81 предприятие, 56% работников которых имеют инвалидность.

На этих предприятиях производят швейную и трикотажную продукцию, текстильную галантерею, изделия из пластмассы и полиэтилена, металлоизделия и конструкции из металла, электрораспределительную, регулирующую, газовую и водозапорную арматуру, светодиодные светильники, изделия деревообработки. Некоторые специализируются на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, выполняют электрофизические измерения и технические испытания, осуществляют полиграфическую деятельность и многое другое.
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