Туровский молочный комбинат‎ представит свою экспозицию в рамках 28-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производств «ПРОДЭКСПО-2021», которая пройдет 12-16 апреля 2021 года в московском ЦВК «Экспоцентр»‎.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на выставочном стенде комбината вниманию посетителей будет представлен полный ассортимент полутвердых и мягких сыров, выпускаемых под брендами Bonfesto и CooKing.

На стенде будет проводиться дегустация римской и классической пицц со всеми сырами, десертных пиццет, а также дегустация десертов, приготовленных на основе маскарпоне, рикотты и кремчиза.

Гости и партнеры смогут ознакомиться с информацией о продуктах и узнать о планах по расширению ассортимента, попробовать образцы продукции, задать вопросы ведущим специалистам предприятия.

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «ПРОДЭКСПО» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.