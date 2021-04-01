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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
13:02 02.04.2021
Туровский молочный комбинат представит свою экспозицию в рамках 28-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производств «ПРОДЭКСПО-2021», которая пройдет 12-16 апреля 2021 года в московском ЦВК «Экспоцентр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на выставочном стенде комбината вниманию посетителей будет представлен полный ассортимент полутвердых и мягких сыров, выпускаемых под брендами Bonfesto и CooKing.
На стенде будет проводиться дегустация римской и классической пицц со всеми сырами, десертных пиццет, а также дегустация десертов, приготовленных на основе маскарпоне, рикотты и кремчиза.
Гости и партнеры смогут ознакомиться с информацией о продуктах и узнать о планах по расширению ассортимента, попробовать образцы продукции, задать вопросы ведущим специалистам предприятия.
Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «ПРОДЭКСПО» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
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