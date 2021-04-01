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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ АВТОКРАНЫ ВО ВЬЕТНАМ
12:15 02.04.2021
Из Беларуси во Вьетнам прибыла партия из пяти автокранов КС-6573BY грузоподъемностью 40 тонн, произведенных на филиале МАЗ - заводе «Могилевтрансмаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз», особенность крановой установки – телескопическая четырехсекционная стрела овоидного типа. Овоидный профиль поперечного сечения секций придает всей стреле повышенную прочность и жесткость, что позволяет производить точные рабочие движения при проведении монтажных операций или погрузке/разгрузке в узких зонах и в ветреную погоду.
Максимальный вылет стрелы составляет 30 м. Высота подъема груза максимальная – 34 м, с гуськом - 42.5. Максимальная грузоподъемность 40 тонн достигается при минимальном вылете 3,2 м. Минимальная грузоподъемность – 0,9 тонны. Высота подъема груза при максимальном вылете – 8,8 м. Максимальный грузовой момент – 128,0 т•м.
В качестве базы под автокран применено шасси МАЗ-6516В9-460-001 с малой рестайлинговой кабиной и колесной формулой 8х4 в экспортном исполнении. Двигатель – 412-сильный российский ЯМЗ-65101 (рядная "шестерка", без системы EGR, Евро-4). Коробка передач – 16-ступенчатая от немецкого концерна ZF.
Шины для комплектации автокранов на передних поворотных осиях – 315/80 R22,5, на ведущих мостах – 385/65 R22,5.
До конца нынешнего года во Вьетнам планируются новые поставки автокранов во Вьетнам. Условия контрактов сейчас прорабатываются.
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