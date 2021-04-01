ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ АВТОКРАНЫ ВО ВЬЕТНАМ


12:15 02.04.2021

Из Беларуси во Вьетнам прибыла партия из пяти автокранов КС-6573BY грузоподъемностью 40 тонн, произведенных на филиале МАЗ - заводе «Могилевтрансмаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз», особенность крановой установки – телескопическая четырехсекционная стрела овоидного типа. Овоидный профиль поперечного сечения секций придает всей стреле повышенную прочность и жесткость, что позволяет производить точные рабочие движения при проведении монтажных операций или погрузке/разгрузке в узких зонах и в ветреную погоду.

Максимальный вылет стрелы составляет 30 м. Высота подъема груза максимальная – 34 м, с гуськом - 42.5. Максимальная грузоподъемность 40 тонн достигается при минимальном вылете 3,2 м. Минимальная грузоподъемность – 0,9 тонны. Высота подъема груза при максимальном вылете – 8,8 м. Максимальный грузовой момент – 128,0 т•м.

В качестве базы под автокран применено шасси МАЗ-6516В9-460-001 с малой рестайлинговой кабиной и колесной формулой 8х4 в экспортном исполнении. Двигатель – 412-сильный российский ЯМЗ-65101 (рядная "шестерка", без системы EGR, Евро-4). Коробка передач – 16-ступенчатая от немецкого концерна ZF.

Шины для комплектации автокранов на передних поворотных осиях – 315/80 R22,5, на ведущих мостах – 385/65 R22,5.

До конца нынешнего года во Вьетнам планируются новые поставки автокранов во Вьетнам. Условия контрактов сейчас прорабатываются.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.04.2021
валюта курс
EUR 3.0863
USD 2.6298
RUB 3.4682
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0863 +0.0074
USD 2.6298 +0.0067
RUB 3.4682 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1040 3.1100
USD 2.6350 2.6380
RUB 3.4600 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 75.9500 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте