На создание дополнительно 50 рабочих мест для инвалидов государство выделило в 2020 году порядка Br5 млн. такую цифру озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов.

По его словам, за 2020 год работающих инвалидов в стране стало больше - теперь их 59% от общей численности инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации.

"У нас более 500 тыс. инвалидов в совокупности, из них порядка 116 тыс., у которых по медицинским показаниям есть возможность трудоустроиться и работать, - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства. - …Мы заинтересованы, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания трудиться, были трудоустроены. Делаем все возможное, создаем дополнительные рабочие места. Ежегодно в это вкладываются деньги. В прошлом году было выделено порядка Br5 млн, чтобы создать дополнительно 50 рабочих мест".

В рамках Государственной программы содействия занятости населения за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения финансируются и компенсируются затраты на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов.

Кроме того, в соответствии с данной программой в 2020 году 537 инвалидов прошли адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда. Еще 44 инвалидам оказана поддержка в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, 155 инвалидов направлено на бесплатное обучение.

Заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов прошло на базе УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ".

Участники встречи рассмотрели пути обеспечения устойчивой работу предприятий общества инвалидов, улучшения их возможности на равных конкурировать на рынке труда. По итогам обсуждения будет составлена программа действий и поручений для различных ведомств. Заседания совета проходят обычно дважды в год, но в 2021-м планируется проводить их поквартально.

В УП "БелТИЗ" трудятся 1,5 тыс. человек, среди которых более 800 инвалидов.