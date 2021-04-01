ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 50 РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИЛО В 2020 ГОДУ ПОРЯДКА BR5 МЛН


12:09 02.04.2021

На создание дополнительно 50 рабочих мест для инвалидов государство выделило в 2020 году порядка Br5 млн. такую цифру озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов.

По его словам, за 2020 год работающих инвалидов в стране стало больше - теперь их 59% от общей численности инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации.

"У нас более 500 тыс. инвалидов в совокупности, из них порядка 116 тыс., у которых по медицинским показаниям есть возможность трудоустроиться и работать, - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства. - …Мы заинтересованы, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания трудиться, были трудоустроены. Делаем все возможное, создаем дополнительные рабочие места. Ежегодно в это вкладываются деньги. В прошлом году было выделено порядка Br5 млн, чтобы создать дополнительно 50 рабочих мест".

В рамках Государственной программы содействия занятости населения за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения финансируются и компенсируются затраты на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов.

Кроме того, в соответствии с данной программой в 2020 году 537 инвалидов прошли адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда. Еще 44 инвалидам оказана поддержка в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности, 155 инвалидов направлено на бесплатное обучение.

Заседание Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов прошло на базе УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ".

Участники встречи рассмотрели пути обеспечения устойчивой работу предприятий общества инвалидов, улучшения их возможности на равных конкурировать на рынке труда. По итогам обсуждения будет составлена программа действий и поручений для различных ведомств. Заседания совета проходят обычно дважды в год, но в 2021-м планируется проводить их поквартально.

В УП "БелТИЗ" трудятся 1,5 тыс. человек, среди которых более 800 инвалидов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.04.2021
валюта курс
EUR 3.0863
USD 2.6298
RUB 3.4682
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0863 +0.0074
USD 2.6298 +0.0067
RUB 3.4682 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1040 3.1100
USD 2.6350 2.6380
RUB 3.4600 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 02.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 75.9500 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте