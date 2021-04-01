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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ БЕЛАРУСИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 2,8%


11:36 02.04.2021

Доля фермерских хозяйств Беларуси в общем объеме производства основных видов сельхозпродукции за 2015-2020 годы увеличилась с 1,9% до 2,8%. Такие цифры были приведены на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства, которое прошло под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.

По данным Минсельхозпрода, на 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 3462 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых в сельском хозяйстве занято чуть более 3 тыс. Начиная с 2015 года, их численность увеличилась на 15%, из них занимающихся сельскохозяйственным производством — на 20%.

В пользовании фермерских хозяйств находится более 247 тыс. га сельхозугодий, в том числе пахотных — более 170 тыс. га. В сравнении с 2015 годом их количество увеличилось на 53% и 46% соответственно.

При этом средний размер земельного участка в расчете на одно хозяйство за это время вырос на 30% и составляет 97 га, в том числе увеличение сельскохозяйственных угодий составило 27% (82,4 га) и пашни — 22% (56 га). 825 хозяйств или 28% имеют в землепользовании от 50 га до 300 га, 115 или 4% хозяйств — более 300 га, 13 хозяйств — 1–6 тыс. га.

На сегодня основным направлением сельскохозяйственной деятельности фермеров является растениеводство. Наиболее привлекательны для выращивания картофель, овощи и зерновые культуры. Ежегодно их удельный вес в республиканских объемах производства растет. Также значимым направлением деятельности фермерского сектора выступает производство плодов и ягод, где отмечен наибольший рост: с 5% в 2015 г. до 12% в 2020 г.

Что касается животноводства, эта отрасль для фермерских хозяйств является менее востребованной. Наибольшее развитие она получила в крупнотоварном секторе. В общем объеме производства продукции на животноводство приходится менее 1%. Однако, несмотря на незначительную занятость фермеров в этой сфере, их доля в производстве молока за последние годы выросла в два раза и незначительно снизилась по скоту и птице на убой (в живом весе).

Основные принципы и условия государственной поддержки фермеров определены Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси. За прошлую пятилетку по мероприятиям госпрограммы фермеры получили более 8,5 млн рублей. Эти средства были направлены на посадку плодово-ягодных культур и уход за ними, на развитие селекции и семеноводства, племенного дела в животноводстве, на обеспечение первичного обустройства хозяйств (строительство дорог, линий электропередач, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи, мелиорация земель), а также на установление границ земельных участков.
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