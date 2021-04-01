В 2020 году в Гомельской области получили жилье и улучшили жилищные условия 4,2 тыс. граждан (семей). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 2 тыс. многодетных семей, 0,9 тыс. молодых семей, 0,4 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 84,9 тыс. граждан (семей), что на 2,6 тыс. меньше, чем на конец 2019 года.

В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 2,5 тыс., в сельских населенных пунктах – на 0,1 тыс. граждан (семей).