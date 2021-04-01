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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЕ ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ММЗ В СТОЛБЦАХ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ


10:38 02.04.2021

Производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья в филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в Столбцах наращивает объемы выпуска отливок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», в марте 2021 года изготовлено 14 наименований отливок, общий вес изготовленной продукции составил более 167 тонн на участке центробежного литья и более 45 тонн на участке по изготовлению отливок по ХТС процессу.

На новом литейном производстве уже освоено изготовление 38 наименований отливок: картер маховика, маховик, шкив, стойка оси коромысел, коллектор, воздуходувка и другие.

Самые актуальные текущие проекты – освоение отливок для последних разработок, малолитражных двигателей: головка блока цилиндров двигателя MMZ-3LD и блок цилиндров двигателя MMZ-4DTI.

Расширение номенклатуры отливок происходит и по другим позициям. На 2021 год запланировано освоение отливок блока цилиндров двигателей MMZ-3LD, Д-240 и Д-263, головки блока двигателя MMZ-4DTI.

Внимание уделяется не только количественным показателям. Для повышения качества поверхности отливок головки блока цилиндров приобретена дробеструйная камера, предназначенная для очистки внутренних каналов.

На участке центробежного литья в 2020 году было выпущено более 180 тысяч гильз блока цилиндров общим весом почти 1700 тонн. Максимальная мощность участка – 8000 тонн литья в год.

ММЗ ведет постоянную работу по полной его загрузке. Ведутся переговоры с иностранными компаниями по размещению заказов. Потребности головного предприятия достигнутый к настоящему моменту объем выпуска удовлетворяет полностью.

Второй участок, по производству отливок малых серий по ХТС-процессу, был официально введен в действие в начале 2020 года. Работа пошла активно, и до конца года было выпущено почти 140 тонн отливок из серого чугуна. Проектная мощность участка рассчитана на 10 000 тонн жидкого чугуна в год.
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