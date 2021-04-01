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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В 2020 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛА ТОВАРОВ В РОССИЮ НА $13,1 МЛРД
10:29 02.04.2021
Беларусь в 2020 году экспортировала товаров в Российскую Федерацию на $13,1 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, это 4,3 раза больше, чем в 1996 году. Импорт товаров увеличился в 4,7 раза и составил $16,4 млрд.
По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли товарами с Россией увеличился в 4,5 раза и в 2020 году составил $29,5 млрд. В 2020 году ее доля в экспорте Беларуси составила 45,2%, в импорте – 50,2%.
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