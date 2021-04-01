Беларусь в 2020 году экспортировала товаров в Российскую Федерацию на $13,1 млрд.

Как сообщает Национальный статкомитет, это 4,3 раза больше, чем в 1996 году. Импорт товаров увеличился в 4,7 раза и составил $16,4 млрд.

По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли товарами с Россией увеличился в 4,5 раза и в 2020 году составил $29,5 млрд. В 2020 году ее доля в экспорте Беларуси составила 45,2%, в импорте – 50,2%.