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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ БЕЛОРУССКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
09:33 02.04.2021
Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба.
Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.
Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.
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