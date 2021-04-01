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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ БЕЛОРУССКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19


09:33 02.04.2021

Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.
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