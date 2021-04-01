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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
09:21 02.04.2021
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 апреля 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br135,32 (ранее Br140,78), серебро - Br1,93 (ранее Br2,13), платина – Br94,29 (ранее Br96,47); палладий – Br211,02 (ранее Br189,84); родий – Br2008,17 (ранее Br1994,85), рутений - Br33,35 (ранее Br27,14); иридий – Br502,29 (ранее Br383,19) и осмий – Br32,15 (ранее Br31,93).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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