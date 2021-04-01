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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 60 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА АПРЕЛЬСКИЕ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ


18:06 01.04.2021

Белорусская железная дорога (БЖД) назначила уже более 60 дополнительных поездов на предстоящие апрельские и майские праздники внутри республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, дополнительно назначены поезда в сообщениях Минск-Гомель и Минск-Брест.

Так, 2 апреля 2021 года дополнительно предусмотрено курсирование поездов № 740 Минск-Гомель и № 753 Минск-Брест.

Поезд № 740 Минск-Гомель отправится из Минска в 19:33 и прибудет в Гомель в 23:18. В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Осиповичи, Бобруйск и Жлобин.

Поезд № 753 Минск-Брест отправится из Минска в 16:53 и прибудет в Брест в 20:45.

4 апреля 2021 года дополнительно будут курсировать следующие поезда:

№ 685 Гомель-Минск, отправлением из Гомеля в 19:23 и прибытием в Минск в 23:50;

№ 686 Минск-Гомель, отправлением из Минска в 12:20 и прибытием в Гомель в 16:55;

№ 754 Брест-Минск, отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Минск в 21:17. В пути следования поезд будет делать остановку на станции Барановичи-Центральные.

На предстоящие майские праздники и Радуницу с 7 по 11 мая 2021 года уже назначено 56 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Коммунары, Минск-Пинск, Минск-Светлогорск, Витебск-Брест, Гомель-Витебск.

Кроме того, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск-Гомель 8, 10 и 11 мая 2021 года.
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