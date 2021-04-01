Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud завершили проект по запуску связи стандарта 4G в Могилевской области, расширив 4G-покрытие почти в 7 раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании A1, теперь высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE стал доступен более чем на 81% территории региона, где проживает более 99% его населения.

Наиболее значительным прирост покрытия 4G оказался в Глусском районе: более чем в 20 раз. В число лидеров по этому показателю также попали Кличевский район (зона покрытия 4G здесь увеличилась в 17 раз), Чаусский и Чериковский районы (прирост – в 15 раз), Осиповичский, Белыничский и Шкловский районы (прирост – в 13 раз). Именно их жители смогут ощутить максимальный эффект от развертывания мобильной сети по технологии LTE. Новый диапазон 800 МГц, использованный beCloud при развертывании сети в регионе, позволяет покрыть сельскую местность и автомобильные дороги.

Лидерами по территориальному покрытию стали Горецкий, Дрибинский, Кричевский, Могилевский и Шкловский районы: в каждом из них связью 4G обеспечено более 90% территории. А в Могилевском и Бобруйском районах доступ к связи четвертого поколения получили 100% населения.

Для размещения оборудования, обеспечивающего покрытие 4G, в Могилевской области beCloud было задействовано более 440 базовых станций, из них более половины – в новом диапазоне 800 МГц. При этом самое большое количество базовых станций в новом стандарте было запущено в Могилевском и Бобруйском районах.

Связью по стандарту 4G смогут пользоваться те абоненты А1, чьи SIM-карты и мобильные устройства поддерживают данную технологию. Проверить готовность устройства к работе в новой сети можно в меню «Настройки», выбрав соответствующие параметры – 3G/4G или LTE. При этом на экране появится обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи данных в сети 4G.

Поддержку 4G своей SIM-картой абоненты A1 могут проверить с помощью бесплатного USSD-запроса *181#вызов. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. В случае, если SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить в любом магазине компании или дилерских центрах.

Сотрудничество между компаниями А1 и beCloud по расширению зоны покрытия 4G на территории Беларуси продолжается с января 2020 года. beCloud, как инфраструктуный оператор, занимается строительством, эксплуатацией и развитием единой сети LTE Advanced в Беларуси. Со стороны А1 партнерство заключается в предоставлении beCloud своей технической инфраструктуры, а также транспортной сети на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи для установки оборудования инфраструктурного оператора, которое обеспечивает работу связи четвертого поколения.

Могилевская область стала второй, где было обеспечено практически повсеместное покрытие сети 4G для абонентов А1. Ранее – в конце июля 2020 года – аналогичный проект был осуществлен в Гомельской области. В настоящее время покрытие 4G от А1 составляет 34% территории страны, на которой проживает 84% всего населения.

В 2021 году совместный проект А1 и beCloud продолжится в других регионах Беларуси. К 2023 году зона покрытия сети 4G для абонентов А1 по всей стране практически сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1, обеспечив доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G жителям Беларуси, проживающим на более чем 97% территории страны.