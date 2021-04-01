После сноса пустующих и ветхих домов в Витебской области проданы лишь единичные земельные участки. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля Витебской области, на котором рассматривался вопрос об эффективности работы с пустующим и ветхим жильем.

В регионе сформированы комиссии, которые проводят обследование такого жилья, ведут реестры пустующих и ветхих домов. Однако работа местных органов власти сконцентрирована в основном на сносе таких домов. Причем даже незначительные объемы финансирования, предусмотренные на эти цели, не используются полностью и корректируются в конце года под фактическое использование средств.

Установлены нарушения сроков подачи в суд заявлений о признании домов пустующими либо ветхими и принятия решений об их использовании либо сносе. Не обеспечено на должном уровне выявление и включение в реестры всех пустующих и ветхих домов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитет госконтроля Беларуси, Витебскому облисполкому предложено определить орган государственного управления, координирующий работу с пустующим и ветхим жильем, а также обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.