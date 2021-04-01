|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ СНОСА ПУСТУЮЩИХ И ВЕТХИХ ДОМОВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАНЫ ЛИШЬ ЕДИНИЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
17:41 01.04.2021
После сноса пустующих и ветхих домов в Витебской области проданы лишь единичные земельные участки. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля Витебской области, на котором рассматривался вопрос об эффективности работы с пустующим и ветхим жильем.
В регионе сформированы комиссии, которые проводят обследование такого жилья, ведут реестры пустующих и ветхих домов. Однако работа местных органов власти сконцентрирована в основном на сносе таких домов. Причем даже незначительные объемы финансирования, предусмотренные на эти цели, не используются полностью и корректируются в конце года под фактическое использование средств.
Установлены нарушения сроков подачи в суд заявлений о признании домов пустующими либо ветхими и принятия решений об их использовании либо сносе. Не обеспечено на должном уровне выявление и включение в реестры всех пустующих и ветхих домов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитет госконтроля Беларуси, Витебскому облисполкому предложено определить орган государственного управления, координирующий работу с пустующим и ветхим жильем, а также обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
Курсы в банках
на 01.04.2021
Конвертация в банках
на 01.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте