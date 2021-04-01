Белорусы смогут бесплатно принять участие в крупной онлайн конференции «Безопасность данных в корпоративных сетях: хранение и передача информации», которая проводится 20 апреля 2021 года группой компаний «Ланит» (Россия) при участии экспертов CSI Group, ESET Russia, Лаборатории Касперского, Artezio, Comindware/SlickJump и Онланта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании HostFly.by, поводом для выступления экспертов стали проблемы с утечками чувствительных данных, которые испытывают компании по всему миру. Из-за распространения дистанционного формата работы, компаниям и владельцам частных сетей стало сложно защищать данные, так как стандартные методы работают не всегда эффективно.

Ключевыми спикерами на олнайн-конференции станут эксперты из компаний, которые не только мониторят общую ситуацию с защитой данных, но и проводят расследования инцидентов, располагают новыми примерами и рекомендациями.

«Для HostFly.by поддержка такого мероприятия – это возможность показать, насколько наша компания внимательно относится к теме безопасности онлайн-проектов и данных. Наша задача не только обеспечить клиентам доступ к надежной инфраструктуре, но дать им инструменты или знания для безопасной работы. Увеличение рисков потери чувствительных данных актуален сегодня для всех стран, включая Беларусь. Мы видим множество примеров, когда важная информация может оказаться в руках киберпреступников. Поэтому нам необходимо обратить внимание белорусов, наших клиентов на проблему защиты данных и возможные решения», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

На конференции будут озвучены такие ключевые темы, как «Расследование утечек конфиденциальной информации, как экспресс аудиты помогают снижать риски»,«Опережающая защита от атак, шифраторов и несанкционированного доступа», «Современные векторы атак. Методы противодействия актуальным угрозам», «Проблемы утечки конфиденциальной корпоративной информаций при обмене файлами в рабочих процессах», «Опережающая защита от атак, шифраторов и несанкционированного доступа» и «Обеспечение безопасности бизнеса «на удаленке».

По словам спикеров, повод для проведения мероприятия – обеспокоенность профильных компаний за безопасность бизнес-сектора.

«Это редкий случай, когда инициатором открытия диалоговой площадки является крупная софтверная компания. Как правило, мы выступаем на стороне слушателей или консультантов, но не берем на себя роль организатора обсуждения. Но всем очевидно, что подходы к развитию бизнеса изменились во всем мире, а стандартные методы защиты информации уже не так эффективны, как были ранее. Изменились и требования к защите корпоративных решений и продуктов. Пришло время об этом поговорить предельно честно, с привлечением ведущих экспертов и поддержкой разработчиков программных продуктов», - спикер конференции Андрей Шагалов.

Для участия в конференции необходима регистрация.