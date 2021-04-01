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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПУТАТЫ НА ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПРОВЕДУТ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО КОДЕКСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ


17:09 01.04.2021

Кодекс об образовании депутаты планируют рассмотреть уже в день открытия сессии, 2 апреля, в первом чтении. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

По его словам, в июне пройдут парламентские слушания по этой тематике.

«Кодекс – это стратегический документ. Он фиксирует то положение, которое сложилось в ходе развития системы образования и отражает те важные изменения, которых требовала жизнь и люди, в том числе работники сферы образования. В частности, мы очень четко закрепляем само понятие «школа». Теперь никто, никакие самозванцы с общественными организациями не будут называть себя школой, институтом, университетом, академией. То есть четко прописано, что все эти дефиниции связаны с учреждениями образования. Повышается роль педагогического совета в принятии решений на уровне учреждения образования», – сообщил депутат, которого цитирует пресс-центр Минобразования.

Игорь Марзалюк сделал акцент на важном моменте: «Мы согласились с подходами Министерства образования. Вернули многие понятия, например, такое трудно выговариваемое, но важное для искусствоведов, как ассистентура. Вернули ту же профессионализацию образования, профили. И мы учитываем двухступенчатость высшего образования. Все эти нюансы нашли отражение с учетом тех реалий, которые есть в стране. И старались сделать этот большой документ рамочным».
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