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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УСТАНОВИЛИ ПЯТЬ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЯ


17:01 01.04.2021

В январе-феврале 2021 года оперативными подразделениями налоговых органов Брестской области установлено 5 фактов нарушений в сфере оборота алкогольной и иной спиртосодержащей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в результате рейдов из теневого оборота изъято 15 711,6 литров. К административной ответственности привлечены 5 правонарушителей, сумма штрафов составила 17,4 тыс. рублей.

Так, установлен факт вовлечения индивидуальным предпринимателем в нелегальный оборот в Малорите заведомо фальсифицированных алкогольных напитков, производитель которых, указанный на этикетке, прекратил свое существование еще в 2013 году, о чем свидетельствуют открытые общедоступные интернет-источники. Вместе с тем акцизные марки, а также сведения о сроке годности и составе продукта на этикетке отсутствовали. Наряду с внешними признаками, указывающими на фальсификацию алкоголя, проведена судебно-химическая экспертиза, результат которой закрепил факт фальсификации: жидкость была разлита в разном объеме в одинаковые бутылки и в разном соотношении содержания спирта.

Индивидуальный предприниматель привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 600,0 рублей с конфискацией фальсифицированных алкогольных напитков.
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