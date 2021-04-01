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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН ЧЕКОВ "ИМУЩЕСТВО"
16:44 01.04.2021
С 1 апреля 2021 г. в Витебской области будет проводиться дополнительный обмен чеков "Имущество". Об этом сообщает Telegram-канал «Витебская область. Официально».
Согласно информации, в соответствии с приказом комитета ”Витебскоблимущество“ дополнительно организован обмен гражданам Беларуси на именные приватизационные чеки ”Имущество“ через подразделения Беларусбанка акций 5 открытых акционерных обществ, принадлежащих Витебской области: ”Западно-Двинский межрайагротехсервис“, ”Тираспольский агротехсервис“, ”ВИТЕБСКПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ“, ”Строительный трест № 9, Витебск“, ”Механизированная колонна № 43, Витебск“.
Срок обращения ИПЧ ”Имущество“ установлен по 31 декабря 2022 года.
Для обмена акций необходимо обратиться в подразделение ОАО ”АСБ Беларусбанк“ по месту жительства с паспортом и сертификатом ИПЧ ”Имущество“.
Ознакомиться с порядком обращения и использования ИПЧ ”Имущество“ можно на сайте комитета ”Витебскоблимущество“.
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