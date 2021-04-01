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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛТЕЛЕКОМЕ ГОТОВЯТСЯ К ВНЕДРЕНИЮ ID-КАРТ
16:35 01.04.2021
РУП «Белтелеком» уже сегодня готовится к появлению в стране ID-карт и биометрических паспортов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, во всех филиалах компании есть автоматизированные рабочие места, оснащенные оборудованием для считывания информации с ID-карты. В настоящее время их более 125, по мере необходимости количество будет увеличиваться.
Для работы с ID-картами специалисты Белтелекома усовершенствовали собственные информационные системы. Теперь они автоматически взаимодействуют с Единой системой идентификации физических и юридических лиц, являющейся компонентом Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС). При наличии у абонента ID-карты оператор сервисного центра получит всю необходимую информацию с помощью системы электронной идентификации. Таким образом, использование ID-карт значительно ускорит процесс оформления договоров.
С помощью ID-карт можно будет подключить любые услуги компании, а их более 70. Наибольшей популярностью у абонентов пользуются пакеты «ЯСНА». Бренд объединяет три основные услуги – высокоскоростной Интернет, телевидение ZALA, безлимитную телефонию в сети «Белтелеком». В состав пакета услуг также может входить доступ к общественным точкам Wi-Fi РУП «Белтелеком», эфирное телевидение, «Умный дом» или «Видеоконтроль». В линейке представлены и пакеты с бонусами компьютерной игры World of Tanks.
В 2021 году в Беларуси начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу – биометрические паспорта.
Биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября 2021 года. Обязательной замены имеющихся паспортов на новые биометрические документы не планируется.
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