ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 1,4 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ В 2020 ГОДУ

16:23 01.04.2021 В Витебской области в 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2,8 тыс. граждан (семей). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, среди них - 0,6 тыс. молодых семей, 1,4 тыс. многодетных семей, 0,3 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 63,3 тыс. граждан (семей), что на 1,4 тыс. меньше, чем на конец 2019 года. В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 1,4 тыс. граждан (семей).