ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» отгрузило в адрес Минсктранса первую партию из четырех дизельных автобусов третьего поколения МАЗ 303065.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, низкопольные автобусы обладают оптимальными для города габаритами: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,1 м. В салоне с комфортом вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 – на сиденьях. МАЗ 303065 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-5 от компании Daimler мощностью 210 кВт и 6-ступенчатой коробкой-автоматом от концерна ZF.

Салон автобуса выполнен по европейским стандартам. Тщательно продуманы поручни, плюс на центральной площадке предусмотрено место для людей с ограниченными возможностями и колясок. Высота подножки – всего 32 см, дополнительно установлена выдвижная платформа с электроприводом.

Среди интересных новшеств – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.

Место водителя спроектировано с учетом самых высоких требований к эргономике, оно удобно и высокотехнологично. Установлена новая приборная панель, а камеры обеспечивают 100-процентный обзор внутри и вокруг автобуса.

Автобус имеет независимую переднюю подвеску с большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система – пневматическая. В новом автобусе снижен уровень шума и вибраций во время движения, а конструкцией предусмотрен ряд систем помощи водителю.