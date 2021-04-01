ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПОСТАВИЛ АВТОБУСЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ МИНСКА


16:16 01.04.2021

ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» отгрузило в адрес Минсктранса первую партию из четырех дизельных автобусов третьего поколения МАЗ 303065.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, низкопольные автобусы обладают оптимальными для города габаритами: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,1 м. В салоне с комфортом вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 – на сиденьях. МАЗ 303065 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-5 от компании Daimler мощностью 210 кВт и 6-ступенчатой коробкой-автоматом от концерна ZF.

Салон автобуса выполнен по европейским стандартам. Тщательно продуманы поручни, плюс на центральной площадке предусмотрено место для людей с ограниченными возможностями и колясок. Высота подножки – всего 32 см, дополнительно установлена выдвижная платформа с электроприводом.

Среди интересных новшеств – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.

Место водителя спроектировано с учетом самых высоких требований к эргономике, оно удобно и высокотехнологично. Установлена новая приборная панель, а камеры обеспечивают 100-процентный обзор внутри и вокруг автобуса.

Автобус имеет независимую переднюю подвеску с большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система – пневматическая. В новом автобусе снижен уровень шума и вибраций во время движения, а конструкцией предусмотрен ряд систем помощи водителю.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2021
валюта курс
EUR 3.0789
USD 2.6231
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0863 +0.0074
USD 2.6298 +0.0067
RUB 3.4682 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0870 3.0930
USD 2.6300 2.6330
RUB 3.4600 3.4660
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1760
EUR/RUB 89.1500 89.4000
USD/RUB 75.9000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте