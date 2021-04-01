ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫТА КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

15:50 01.04.2021 В Гомельском медицинском университете открыта кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. С учетом открытия подготовки в резидентуре на эту кафедру возлагаются особые ожидания. Как рассказал ректор университета Игорь Стома, заведующим кафедрой назначен к.м.н, доцент Алексей Юрковский. Кроме того, 2021/2022 учебном году в Гомельском государственном медицинском университете пройдет набор студентов на специальность "медико-профилактическое дело". По словам Игоря Стомы, уже утверждены контрольные цифры приема - первыми студентами по этой специальности станут 50 человек.