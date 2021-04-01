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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРЫТА КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
15:50 01.04.2021
В Гомельском медицинском университете открыта кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
С учетом открытия подготовки в резидентуре на эту кафедру возлагаются особые ожидания.
Как рассказал ректор университета Игорь Стома, заведующим кафедрой назначен к.м.н, доцент Алексей Юрковский.
Кроме того, 2021/2022 учебном году в Гомельском государственном медицинском университете пройдет набор студентов на специальность "медико-профилактическое дело".
По словам Игоря Стомы, уже утверждены контрольные цифры приема - первыми студентами по этой специальности станут 50 человек.
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