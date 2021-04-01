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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА МИНСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РАБОТНИКАМ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» ВЫПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ
15:33 01.04.2021
Минская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о труде в строительном коммунальном унитарном предприятии «Минскметрострой».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, поводом для проверки стала опубликованная 30 марта 2021 года в интернете информация о задержке выплаты заработной платы на предприятии. Из статьи следовало, что работники «Минскметрострой» должны были получить деньги еще 25 марта. Одновременно автор материала сообщал, что к настоящему времени задолженность по зарплате начали погашать.
В ходе проверки установлено, что на предприятии действительно допущено нарушение законодательства о труде.
Так, коллективным договором УП «Минскметрострой» определено, что заработная плата выплачивается работникам контрактной формы найма 1 раз – 25 числа месяца, следующего за отработанным. На 30 марта 2021 года в УП деньги работникам за февраль 2021 года не выплатили.
Минская транспортная прокуратура вынесла предписание генеральному директору УП «Минскметрострой» и в этот же день деньги были выплачены всем работникам предприятия.
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