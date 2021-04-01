Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 апреля 2021 года выросло до 323 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 323 тыс. 043 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 313 тыс. 628 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1308 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1236 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 093 теста. Всего в стране проведено 5 млн 388 тыс. 505 тестов.