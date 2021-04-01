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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1236 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
15:18 01.04.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 апреля 2021 года выросло до 323 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 323 тыс. 043 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 313 тыс. 628 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1308 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1236 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 093 теста. Всего в стране проведено 5 млн 388 тыс. 505 тестов.
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