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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЕСТР АГЕНТСТВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВКЛЮЧЕНО 205 АГЕНТСТВ - МИНТРУДА
15:08 01.04.2021
На 1 апреля 2021 г. в Реестр агентств по трудоустройству включено и осуществляют деятельность 205 агентств, из них 117 юридических лица и 88 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, наибольшее количество агентств располагается на территории Минска – 122 агентства.
Напомним, с 1 января 2017 г. предоставление услуг по содействию в трудоустройстве граждан на территории Беларуси осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в Реестр агентств по трудоустройству.
Реестр агентств по трудоустройству формируется и ведется Министерством труда и социальной защиты.
Информационный ресурс «Реестр агентств по трудоустройству» размещен на официальном сайте министерства.
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