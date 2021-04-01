На 1 апреля 2021 г. в Реестр агентств по трудоустройству включено и осуществляют деятельность 205 агентств, из них 117 юридических лица и 88 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, наибольшее количество агентств располагается на территории Минска – 122 агентства.

Напомним, с 1 января 2017 г. предоставление услуг по содействию в трудоустройстве граждан на территории Беларуси осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в Реестр агентств по трудоустройству.

Реестр агентств по трудоустройству формируется и ведется Министерством труда и социальной защиты.

Информационный ресурс «Реестр агентств по трудоустройству» размещен на официальном сайте министерства.